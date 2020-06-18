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Wizz Air возобновляет рейсы из Киева

Компания открывает рейсы из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Wizz Air возобновляет рейсы из Киева
Фото: EPA/UPG

Крупнейшая лоу-кост авиакомпания в Центральной и Восточной Европе Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что для соблюдения карантина, авиакомпания ввела новые правила для обеспечения физического дистанцирование во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мероприятий в салонах самолетов. Кроме того, пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, - оплачивать дополнительный багаж через Интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту.

В течение перелета пассажиры должны надевать защитные маски, а экипаж - перчатки. Также пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки, в салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором.

С 17 июня 2020 года пассажиры смогут запланировать путешествие по следующим направлениям: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

"Мы рады сообщить о возобновлении работы базы Wizz Air в международном аэропорту «Киев» с 17 июня 2020 года. Кроме того, недавно мы объявили об открытии новой базы  во Львове и 7 новых маршрутов, которые будут выполняться оттуда", - отметила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

Напомним, ранее Wizz Air анонсировал 15 новых маршрутов из Польши в 2020 году.

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