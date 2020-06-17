МАУ приостановила продажу билетов до 1 августа из-за закрытия границ для туристов

В июне компания выполнит несколько эвакуационных и отдельных рейсов.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов до 1 августа, поскольку границы многих стран остаются закрытыми для туристов, при этом авиаперевозчик намерен выполнить 25 рейсов до июля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на расписание МАУ.

"Большинство стран мира не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции... Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент трафик обеспечивается теми категориями путешественников, которые имеют трудовые визы или другие документы, которые предусматривают право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т.д.).

В то же время, компания намерена продолжить выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы в июне.

Так, на 18 июня запланирован рейс из Лондона в Киев (эвакуационный), 19 июня - из Киева в Херсон и Одессу, 20 июня - в Бангкок, 21 июня - из Бангкока в Киев (эвакуационный), из Херсона и Одессы в Киев, "Киев - Стамбул - Киев", 22 июня - "Киев - Нью Йорк - Киев" (эвакуационный), 23 июня - "Киев - Амстердам - Киев", 24 июня - из Киева в Майами и Париж, 25 июня - "Майами – Киев" (эвакуационный), 26 июня - "Киев - Стамбул - Киев", "Киев - Афины - Киев", из Киева в Одессу, Львов, Херсон, 28 июня - "Киев - Стамбул - Киев", "Дубай - Киев", 29 июня - "Киев - Тель-Авив - Киев", из Херсона, Одессы и Львова в Киев, 30 июня - "Киев - Амстердам - Киев".

Отмечается, что решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет "экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев".

Авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Напомним, ранее МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы до 1 июля, поскольку прогноз для авиационной отрасли, по мнению директора компании, "плачевный".

Анутренние авиаперевозки в Украине возобновили 5 июня, старт международных авиарейсов запланирован на 15 июня.