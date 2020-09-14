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Окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі

Вогневі провокації були неприцільними, ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: Олена Максименко

Від початку поточної доби, 14 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три факти порушення домовленостей про припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Порушення були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Два постріли з ручного протитанкового гранатомета - поблизу Авдіївки, три черги зі стрілецької зброї та постріл з ручного протитанкового гранатомета - біля Мар’їнки.

"Ворожі вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили у штабі.

Ще одне порушення домовленостей також було зафіксоване на Приазов’ї - у районі населеного пункту Пищевик виявлено проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, за минулу добу  на Донбасі було зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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