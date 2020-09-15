Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Упродовж минулої доби, 14 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На цих ділянках задокументовано неприцільний вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

"Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - зазначили у штабі.

Окрім того, у районі населеного пункту Пищевик був виявлений ворожий беспілотнк, який перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.

Поблизу населеного пункту Миколаївка, що на Донеччині, військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС ліквідували пожежу.

Від початку поточної доби, 15 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними ОБСЕ, бойовики під час режиму тиші розмістили десятки танків та гаубиць біля лінії зіткнення.