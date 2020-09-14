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​В Умані стався конфлікт між місцевими жителями та хасидами через будівництво синагоги

Місцеві заблокували проїзд до вигрібної ями.

​В Умані стався конфлікт між місцевими жителями та хасидами через будівництво синагоги
Фото: hromadske.ua

В Умані стався конфлікт між місцевими жителями та хасидами через будівництво синагоги. На цей раз місцеві заблокували під'їзд до вигрібної ями будівлі.

Про це повідомляє Hromadske.ua.

Місцеві заявляють, що синагогу побудували з порушенням будівельних норм, - через неї у помешканнях поряд потріскалися стіни. Також, за їхніми словами, під час будівництва захопили частину території.

Жителі скаржаться на неогороджений трансформатор на 10 тисяч вольтів, на який хасиди нібито ллють воду.

Наразі місцеві заблокували проїзд до вигрібної ями вантажним авто з дровами та не пропускали асенізаторську машину, яку замовили хасиди.

У синагозі проживають приблизно 100 паломників. Хасиди запевняють, що синагога збудована законно, у них є всі документи.

Нагадаємо, раніше в Умані поліція відкрила справу на власника кафе, який відмовився обслуговувати хасидів.

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