У Чабанах Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), який поставляє газ в Європу і проходить поблизу селища.

Про це повідомила пресслужба Чабанівської селищної ради.

"В Чабанах відбулася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), що постачає газ на Європу та проходить через поля Чабанів. Відбувався потужний вихід газу в навколишнє середовище. На місце події виїхав голова Чабанівської селищної ради Олександр Киризлієв", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено заглушку, витік газу припинено.

"Разом з представниками надзвичайних служб вдалося взяти ситуацію під контроль, встановлено заглушку та припинено вихід газу. Просимо зберігати спокій , не панікувати, в разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб", - зазначається у повідомленні.

В соцмережах місцеві жителі повідомляюли, що чули якийсь гул. Він був настільки голосним, що деякі могли сприйняти його за вибух.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що розгерметизація сталася 15 вересня близько 00:20.

О 01:10 було перекрито подачу газу до газопроводу. До робіт залучалося 57 чол. та 18 од. техніки, з них від ДСНС – 21 чол. о/с та 5 од. техніки. Жертв та постраждалих немає.

"Станом на 7:00 15 вересня до проведення робіт залучено 6 чоловік та 4 одиниці техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів", - повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Оновлено. У Міністерстві енергетики повідомили, що через аварію було перекрито подачу газу. Однак, транзит природного газу до Європи забезпечується в штатному режимі в заявлених об’ємах.

Ремонтні роботи тривають.

"Незважаючи на позаштатну ситуацію транзит газу до країн Європи через українську ГТС забезпечено у заявлених для транзиту об’ємах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2011 року Україна оголосила про початок докорінної модернізації своєї газотранспортної системи. Першим кроком у реконструкції мали стати роботи з модернізації української ділянки газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород".

У грудні 2014 року Україна та ЄБРР підписали угоду про кредит на 150 млн євро під модернізацію газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Доступ до цих грошей, однак, Україна отримала лише в жовтні, після того як було підписано відповідну угоду.

У 2015 році Україна замінила 10 км газопроводу.

"Уренгой-Помари-Ужгород" - російсько-український магістральний експортний газопровід. З'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру із кінцевими споживачами в Європі.