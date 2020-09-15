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Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)

Наразі встановлено заглушку, витік газу припинено.

Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Фото: ekonbez.ru

У Чабанах Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), який поставляє газ в Європу і проходить поблизу селища.

Про це повідомила пресслужба Чабанівської селищної ради.

"В Чабанах відбулася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), що постачає газ на Європу та проходить через поля Чабанів. Відбувався потужний вихід газу в навколишнє середовище. На місце події виїхав голова Чабанівської селищної ради Олександр Киризлієв", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено заглушку, витік газу припинено.

"Разом з представниками надзвичайних служб вдалося взяти ситуацію під контроль, встановлено заглушку та припинено вихід газу. Просимо зберігати спокій , не панікувати, в разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб", - зазначається у повідомленні.

В соцмережах місцеві жителі повідомляюли, що чули якийсь гул. Він був настільки голосним, що деякі могли сприйняти його за вибух.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що розгерметизація сталася 15 вересня близько 00:20.

О 01:10 було перекрито подачу газу до газопроводу. До робіт залучалося 57 чол. та 18 од. техніки, з них від ДСНС – 21 чол. о/с та 5 од. техніки. Жертв та постраждалих немає.

"Станом на 7:00 15 вересня до проведення робіт залучено 6 чоловік та 4 одиниці техніки Боярського виробничого лінійного управління магістральних газопроводів", - повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Оновлено. У Міністерстві енергетики повідомили, що через аварію було перекрито подачу газу. Однак, транзит природного газу до Європи забезпечується в штатному режимі в заявлених об’ємах.

Ремонтні роботи тривають.

"Незважаючи на позаштатну ситуацію транзит газу до країн Європи через українську ГТС забезпечено у заявлених для транзиту об’ємах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2011 року Україна оголосила про початок докорінної модернізації своєї газотранспортної системи. Першим кроком у реконструкції мали стати роботи з модернізації української ділянки газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород".

У грудні 2014 року Україна та ЄБРР підписали угоду про кредит на 150 млн євро під модернізацію газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Доступ до цих грошей, однак, Україна отримала лише в жовтні, після того як було підписано відповідну угоду.

 У 2015 році Україна замінила 10 км газопроводу.

"Уренгой-Помари-Ужгород" - російсько-український магістральний експортний газопровід. З'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру із кінцевими споживачами в Європі.

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