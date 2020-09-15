Криклій: завтра стартує підготовка до оновлення аеропорту в Дніпрі

У Дніпрі 16 вересня мають стартувати підготовчі роботи до будівництва нового аеродромного комплексу в міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ".

Це передбачено договором, який було підписано сьогодні, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також приватний інвестор ТОВ “НС Дніпро” розпочинає будівництво пасажирського та VIP-терміналів із запланованою пропускною здатністю до 1000 людей на годину.

"Тому ми розпочинаємо проєкт з будівництва нового аеродромного комплексу в аеропорту Дніпра. Сьогодні був укладений договір, відповідно до якого вже завтра стартують необхідні підготовчі роботи: демонтаж двох трансформаторних підстанцій, у тому числі регуляторів яскравості, системи дистанційного керування, винесення кабелів зв’язку та електропостачання з прокладанням кабельної каналізації та влаштуванням кабельних колодязів, перемикання світлосигнального обладнання, переміщення метеомайданчика тощо. Крім цього, оголошено тендер на відбір генерального підрядника будівництва нового аеродрому", - повідомив Криклій.

За бюджетні кошти планують побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням.

Нагадаємо, що реконструкція аеропорту в Дніпрі була запланована на літо 2020-го. Аеропорт матиме злітно-посадкову смугу, яка зможе приймати літаки всіх типів, а також у ньому добудують міжнародний сучасний термінал і VIP-термінал.