Станом на ранок 15 вересня на кордоні з Білоруссю далі перебувають кілька сотень хасидів, які намагаються потрапити в Україну, попри обмеження в'їзду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Станом на ранок на кордоні з Білоруссю скупчилося кілька сотень іноземних громадян. Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи про обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні.

Рух транспортних засобів і громадян через пункт пропуску "Нові Яриловичі" залишається обмеженим.

У МВС запевняють, що на цей час на кордоні з Республікою Білорусь є необхідні резерви.

Оновлення. В Офісі президента повідомили, що обстановка на українсько-білоруському кордоні повністю контрольована.

За словами голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека, іноземцям надали роз'яснення щодо тимчасової заборони на в'їзд в Україну.

"Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб. Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців", – повідомив він.

Таким чином очікується прибуття ще приблизно 3900 іноземців.

Для посилення безпеки на білоруському кордоні задіяні вертольот Мі-8, два Н-125, літак DF-140 та безпілотники.

Нагадаємо, вчора ввечері білоруські прикордонники повідомили про присутність у пунктах пропуску на кордоні з Україною понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв’язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем. З представниками хасидів зустрівся голова Прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він попередив їх про відповідальність у разі порушення кордону.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента. Уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані.

На час паломництва хасидів у місті з 15 до 21 вересня посилили карантин. Район паломництва облаштували КПП, заборонено масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.