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Нацполіція відкрила 44 кримінальні справи через місцеві вибори

18 кримінальних проваджень розпочато до початку виборчого процесу, 26 – після 5 вересня. 

Нацполіція відкрила 44 кримінальні справи через місцеві вибори
Фото: npu.gov.ua

Національна поліція розпочала 44 кримінальних провадження за фактами порушення виборчого процесу місцевих виборів.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко передає пресслужба Нацполіції України.

Клименко уточнив, що 18 кримінальних проваджень розпочато до початку виборчого процесу, 26 – після 5 вересня. 

“Це в основному перешкоджання здійсненню виборчого права. Після початку виборчого процесу - надання неправомірних відомостей до державного реєстру виборців та підкуп виборців. В двох кримінальних провадженнях чотирьом особам пред’явлено підозру”, - сказав Ігор Клименко.

За словами голови Нацполіції, найпоширенішими порушеннями є надання грошової винагороди за зміну місць голосування та голосів за певного кандидата, а також роздача безоплатних подарунків з логотипами кандидатів, продуктів харчування та засобів гігієни, організація безоплатних поїздок.

Він також закликав людей інформувати поліцію про виявлення порушень.

“ми створили чат-бот в Telegram. Він дає змогу в онлайн режимі приймати інформацію з місця порушень, а поліція оперативно перевірятиме та реагуватиме на такі повідомлення”, - сказав Ігор Клименко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія спільно з експертами профільних міністерств і військовими медиками розробила алгоритм проведення місцевих виборів 25 жовтня. У алгоритмі пропонували дозволити голосували людям із симптомами захворювань, але в окремій кабіні.

За даними Комітету виборців, майже половина із зареєстрованих в Україні політичних партій проігнорували місцеві вибори. Усього про участь у виборах заявили 194 партії.

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