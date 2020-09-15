Гринів про кандидатів у мери від "СН": "Вони хочуть просто повторити подвиг Зеленського"

Депутат Верховної Ради попереднього скликання, голова наглядової ради Інституту стратегічних досліджень та прогнозів Ігор Гринів вважає, що сила партії "Слуга народу" на місцевих виборах буде базуватися тільки на особистому рейтингу Зеленського.

Про це Гринів заявив в інтерв’ю LB.ua.

"Коли у 2002 році ми створювали блок "Наша Україна", керівники політичних партій обговорювали: а що саме їх об’єднало? В якийсь момент покійний Геннадій Йосипович (Удовенко, - LB.ua) каже: "У першу чергу нас об’єднав високий рейтинг Ющенка..." А коли рейтинг партії падає разом з рейтингом лідера, то доводиться міняти стратегію", - сказав він.

Екснардеп зауважив, що "Слуга народу" й надалі висуває кандидатами на місцеві вибори людей, пов’язаних з "95-м Кварталом".

"Ми бачимо, що далі розставляють людей "95-го Кварталу". Тобто вони хочуть просто повторити подвиг Зеленського, тільки на місцевому рівні. Ось тому від них іде комік в Одесі, комік у Тернополі. Усюди є якісь люди, які мали б просто повторити подвиг Зеленського", - наголосив Гринів.

За словами голови наглядової ради Інституту стратегічних досліджень та прогнозів, "це початок великого кінця партії «Слуга народу»".

"Зрештою, так чи інакше, з неї, скоріше за все, залишиться тільки скелет у вигляді Зеленського і "95-го Кварталу". Власне, на них усе й було збудовано від початку. І сила цієї політичної партії буде базуватись тільки на особистому рейтингу Зеленського, який зберігається достатньо великим, і на його шансах знову стати президентом", - додав Ігор Гринів.

Нагадаємо, в інтерв’ю австрійській газеті Weiner Zeitung Володимир Зеленський заявив, що більшість мерів просилися стати кандидатами від "Слуги народу" на місцевих виборах. Проте в партії вирішили, що краще запропонують "своїх кандидатів, навіть якщо вони не так добре відомі”.