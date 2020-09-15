У МВС провели засідання координаційного штабу з місцевих виборів

У Міністерстві внутрішніх справ 15 вересня відбулося засідання координаційного штабу з місцевих виборів. Засідання пройшло під головуванням глави МВС Арсена Авакова та секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

У засіданні взяли участь керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується МВС, керівник Громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, член ЦВК Ірина Єфремова, інформує пресслужба МВС.

Фото: mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав усіх учасників виборчого процесу на місцевих виборах дотримуватися закону.

"Я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах. У МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. У нас є чіткий план дії із врахуванням всіх можливих викликів цього виборчого процесу. Він, як і попередні президентські та парламентські вибори, має пройти в правовій площині", - заявив Аваков на засіданні координаційного штабу.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що вибори мають бути демократичними, вільними і визнаними усіма. Крім того, він зазначив, що таких складних виборів в історії незалежної України ще не було.

"Перш за все, я хотів звернути увагу, що членство в ЄС та НАТО визначено нормами Конституції України, але щоб ми змогли отримати членство в цих євроатлантичних структурах, ми маємо відповідати певним критеріям, одним із яких є демократичні, вільні вибори, які визнаються всіма. Звертаю увагу на новий адмінустрій і питання виборів в ОТГ, що відкриває доступ до розпорядження землею. І дуже багато кандидатів і політичних сил йтимуть на вибори з цих міркувань. Що стосується підрахунку голосів, то він буде вкрай складним та важливим. Що стосується голосування військовослужбовців та правоохоронців, які будуть забезпечувати публічний порядок під час виборів, наше завдання дати можливість їм також проголосувати", - додав Данілов.

Нагадаємо, в Україні 5 вересня стартував виборчий процес місцевих виборів. Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.