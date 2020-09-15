В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
ГоловнаПолітика

Глава МВС Ізраїлю попросив Зеленського пропустити в Україну хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю

"Тільки на період Рош га-Шана з урахуванням обмежень та повним виконанням усіх санітарних норм".

Глава МВС Ізраїлю попросив Зеленського пропустити в Україну хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю
Фото: Скріншот відео

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників-хасидів, які перебувають на кордоні з Білоруссю.

Про це глава МВС Ізраїлю написав у листі до глави Української держави.

"Шановний пане, на особистій, сердечній ноті, практично в останні моменти, звертаємося до вас з проханням дозволити із надзвичайних гуманітарних міркувань в’їзд в Україну тих, хто перебуває на кордоні з Білоруссю, тільки на період Рош га-Шана з урахуванням обмежень та повним виконанням усіх санітарних норм", - йдеться у листі.

Нагадаємо, станом на ранок 15 вересня на кордоні з Білоруссю далі перебували кілька сотень хасидів, які намагаються потрапити в Україну, попри обмеження в'їзду.

В Офісі президента повідомили, що ситуцація на українсько-білоруському кордоні повністю контрольована.

Учора ввечері білоруські прикордонники повідомили про присутність у пунктах пропуску на кордоні з Україною понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв’язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем. З представниками хасидів зустрівся голова Прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він попередив їх про відповідальність у разі порушення кордону.

Раніше сьогодні МЗС України попросило Білорусь не оформлювати на виїзд в Україну паломників, які не підпадають під категорію винятків.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента. Уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані.

На час паломництва хасидів у місті з 15 до 21 вересня посилили карантин. Район паломництва облаштували КПП, заборонено масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також