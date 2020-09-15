Глава МВС Ізраїлю попросив Зеленського пропустити в Україну хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю

"Тільки на період Рош га-Шана з урахуванням обмежень та повним виконанням усіх санітарних норм".

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників-хасидів, які перебувають на кордоні з Білоруссю.

Про це глава МВС Ізраїлю написав у листі до глави Української держави.

"Шановний пане, на особистій, сердечній ноті, практично в останні моменти, звертаємося до вас з проханням дозволити із надзвичайних гуманітарних міркувань в’їзд в Україну тих, хто перебуває на кордоні з Білоруссю, тільки на період Рош га-Шана з урахуванням обмежень та повним виконанням усіх санітарних норм", - йдеться у листі.

Нагадаємо, станом на ранок 15 вересня на кордоні з Білоруссю далі перебували кілька сотень хасидів, які намагаються потрапити в Україну, попри обмеження в'їзду.

В Офісі президента повідомили, що ситуцація на українсько-білоруському кордоні повністю контрольована.

Учора ввечері білоруські прикордонники повідомили про присутність у пунктах пропуску на кордоні з Україною понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв’язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем. З представниками хасидів зустрівся голова Прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він попередив їх про відповідальність у разі порушення кордону.

Раніше сьогодні МЗС України попросило Білорусь не оформлювати на виїзд в Україну паломників, які не підпадають під категорію винятків.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента. Уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані.

На час паломництва хасидів у місті з 15 до 21 вересня посилили карантин. Район паломництва облаштували КПП, заборонено масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.