Основне завдання правоохоронців - забезпечити порядок у місцях проживання та перебування паломників-хасидів.

Понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.

Про це інформує пресслужба поліції Черкащини.

До складу зведеного загону увійшли співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації.

Основним завданням правоохоронців є забезпечення публічного порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів.

Начальник поліції Черкащини Михайло Куратченко також наголосив на дотриманні дисципліни, законності та особистої безпеки під час несення служби в умовах складної епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, на час паломництва хасидів в Умань у місті з 15 до 21 вересня посилили карантин. Район паломництва облаштували КПП, заборонено масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента.

Уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

Незважаючи в Україну намагаються потрапити тисячі хасидів-паломників.