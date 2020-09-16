На Чернігівщині навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" перебувають близько тисячі хасидів. Напередодні ввечері між українським та білоруським пунктами пропусків були близько 50 осіб, які після опівночі повернулися на територію Республіки Білорусь.

Фото: mvs.gov.ua

Про це інформує пресцентр МВС.

"На Чернігівщині навпроти пункту пропуску «Нові Яриловичі» станом на 8:00 ранку сьогодні перебувають близько 1000 іноземців, які не полишають спроб потрапити в Україну", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що вчора ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців навпроти пункту пропуску "Дольськ", що у Волинській області.

На місце прибув Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. На лінії державного кордону він зустрівся з іноземцями.

Фото: mvs.gov.ua

Очільник ДПС нагадав іноземцям про рішення уряду, яке діє в Україні і регламентує порядок перетину кордону, і акцентував увагу, що всі вони прямуючи в нашу державу свідомо розуміли наявність обмеження на в’їзд.

"Ви про такі рішення знали три тижні тому. Я розумію Ваші традиції і звичаї, я розумію наскільки важливо Вам опинитися в Умані, проте в цьому році це не можливо. Уряд України прийняв рішення щодо обмеження в’їзду іноземців виходячи із ситуації в Україні. З метою недопущення поширення коронавірусу територією України наразі в’їзд іноземців заборонений", - сказав він.

Фото: mvs.gov.ua

Крім того, голова Держприкордонслужби наголосив на неприпустимості спроб порушення кордону.

"Громадянин Ізраїлю, який очікував на пропуск на Чернігівщині, спробував незаконно перетнути кордон. Він був негайно затриманий та повернутий зворотно з забороною в’їзду в Україну на 5 років. Тому закликаю Вас не порушувати закони України і не вдаватися до незаконних дій", - зазначив він.

Сергій Дейнеко попросив іноземців не апелювати до чуток щодо, начебто, прийнятого рішення про їх пропуск через кордон.

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, ввечері 15 вересня на кордоні України з Білоруссю з хасидами зустрівся міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він закликав паломників поважати український закон і не провокувати ситуацію на кордоні.

За даними головного равина Києва, на кордоні з Україною перебувають кілька тисяч хасидів.