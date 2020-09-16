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Україна закриває пункт пропуску "Нові Яриловичі", де зібралися паломники-хасиди

Обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусу.

Україна закриває пункт пропуску "Нові Яриловичі", де зібралися паломники-хасиди
Фото: mvs.gov.ua

Кабінет міністрів України підтримав закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю у Чернігівській області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання.

Такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусу.

Наразі на українсько-білоруському кордоні перебувають паломники-хасиди. Попри заборону в'їзду, не полишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування та медикаментами.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Цього року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонено до 28 вересня, однак для громадян Білорусі діють преференції через складу ситуації в країні.

Незважаючи на заборону, в Україну намагаються потрапити тисячі паломників. Ушосте проголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання "зеленого коридору" для євреїв-хасидів, які не можуть з Білорусі потрапити на українську територію.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері 15 вересня звернувся до президента Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників.

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