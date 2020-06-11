ФСБ в Крыму задержала, а потом отпустила под подписку крымского татарина, который проходил свидетелем по делу "Хизб-ут-Тахрир"

Сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму задержали крымского татарина Руслана Бекирова, которого раньше склоняли к сотрудничеству и даче показаний против другого политзаключенного.

Спустя несколько часов Бекирова отпустили под подписку о невыезде.

Об сообщает "Крымская солидарность".

Адвокат Рустем Кямилев отметил, что Бекиров позвонил и успел рассказать, что его посадили в транспорт и "везут на Ленина, 41" в Балаклаве. Бекирову инкриминируют ст. 307 УК РФ.

Вечером издание со ссылкой на адвоката Оксану Железняк сообщило, что представители ФСБ России отпустили Бекирова под подписку о невыезде.

"Сегодня в следственном отделе ФСБ был произведен допрос Бекирова Руслана по обстоятельствам возбужденного на него уголовного дела по части первой статьи 307 УК России (дача заведомо ложных показаний). На данный момент он находится под подпиской о невыезде. В понедельник ему назначены следственные действия, а именно фонографическая и психиатрическая экспертизы", - сказала адвокат.

Как сообщил сам Бекиров, дело возбуждено из-за разницы в письменных и устных показаниях, которые он давал на этапе досудебного следствия и в суде в качестве свидетеля по уголовному делу Энвера Сейтосманова, осужденного в декабре 2019 года на 17 лет колонии строгого режима. От дачи показаний сегодня Руслан Бекиров отказался, сославшись на ст. 51 Конституции России.

Ранее Бекиров проходил свидетелем по делу Энвера Сейтосманова, которого в прошлом году российский суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима за организацию деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир".

Бекиров обращался в правозащитный офис в Симферополе за юридической консультацией, поскольку 29 марта 2019 года его задерживали сотрудники ФСБ и склоняли к сотрудничеству в уголовном деле политзаключенного Энвера Сейтосманова.

Несмотря на это, Бекиров Руслан принял участие в судебном процессе и выступил на стороне защиты, рассказав о давлении со стороны спецслужб. 11 апреля 2019 года мужчина подал заявление о преступлении в Военно-следственный комитет Черноморского флота.

Напомним, Энвера Сейтосманова, двоюродного брата фигуранта севастопольского дела "Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, в мае 2018 вывезли из собственного дома в поселке Тыловое под Севастополем люди без знаков отличия. Ему инкриминируют участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст 205.5 УК РФ).

5 декабря 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сейтосманова к 17 годам строгого режима, признав его виновным в организации деятельности террористической организации.

16 апреля 2020 года в Военном апелляционном суде города Власиха Московской области состоялось рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов Эмиля Курбединова и Сергея Легостова на приговор суда первой инстанции Энверу Сейтосманову. Военный апелляционный суд оставил приговор Сейтосманову в силе.

Семья Сейтосмановых - соблюдающие мусульмане. В 2015 году у Эрнеста Сейтосманова проходил обыск в связи с севастопольским "делом Хизб ут-Тахрир". Тогда четырех севастопольцев - Руслана Зейтуллаева, Ферата Сайфуллаева, Рустема Ваитова и Нури Примова - арестовали и впоследствии осудили по террористической статье.

"Хизб ут-Тахрир" - международная мусульманская политическая организация. Ее официально декларируемой целью является установление исламского государства и мусульманского образа жизни. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных террористическими. В Украине и других странах она может действовать легально.