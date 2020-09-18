Денісова та Офіс генпрокурора домовились про спільні інспекції місць несвободи

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова домовилась з Офісом генерального прокурора про старт пілотного проекту щодо спільного інспектування місць несвободи, зокрема - установ Державної кримінально-виконавчої служби.

Про це омбудсман написала у своєму Telegram-каналі

Перше таке інспектування планується здійснити у південному регіоні України вже наприкінці вересня, а згодом така практика буде поширена на території всієї країни.

"Зазначені інспектування будуть відбуватися за участі представників Офісу Уповноваженого, Офісу Генпрокурора та громадськості, зокрема за моделлю «Омбудсман +». Для всіх учасників процесу будуть проведенні відповідні навчальні тренінги", - написала Денісова.

Омбудсман також обговорила з представником Офісу генпрокурора ситуацію про дотримання прав ув’язнених, під час реалізації експериментального проєкту Міністерства юстиції щодо платних камер.

Денісова наголосила, що наразі готується висновок щодо наявності дискримінаційних положень під час реалізації цього проєкту. За результатами буде поданий судовий позов до Мін'юсту щодо скасування порядку, або внесення змін до нього.

Омбудсман та заступник генпрокурора також порушили питання, що стосуються ювенальної юстиції та домовилися об'єднати зусилля, щодо удосконалення системи ювенальної юстиції та захисту прав дітей у конфлікті із законом.

Сторони домовилися посилити співпрацю щодо дотримання прав громадян на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Зокрема, Офіс омбудсмана буде надавати інформацію про факти порушень - незаконну передачу ув’язнених у Росію та про мілітаризацію дітей.

Нагадаємо, 22 квітня Мін'юст запустив експериментальний проєкт створення платних камер у слідчих ізоляторах. Він триватиме до 31 грудня 2021 року, а потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.

Камери з покращеними умовами (у них є холодильник, телевізор, душова кабіна) запустили в СІЗО Києва, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Чернігова, Житомира.

Наприкінці липня Мін'юст запустив у продаж подарункові сертифікати у платні камери.