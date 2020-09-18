Шкарлет в Раді прокоментував виявлений плагіат в його науковому доробку

Він стверджує, що є підтверджене спростування.

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що йому нічого не відомо про те, що його випробувальний термін має закінчитися 25 вересня.

Про це він заявив під час години запитань до уряду

"Є два заключення професійних органів, представників, які опубліковані на сайті і які спростовують ті речі, які ви розганяєте в мережі. Я абсолютно впевнений, що для більшої частини науковців України це питання закрите", - заявив він.

На якому сайті можна переглянути ці докази - він не уточнив.

Нагадаємо, що 14 вересня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент запрошує на годину запитань до уряду в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

Зі Шкарлетом планували обговорити питання захисту вчителів в умовах зростання темпів розповсюдження коронавірусу в Україні.

Раніше Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Сам Шкарлет на засідання не прийшов.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

2 червня ректори вишів на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром.

Депутати Верховної Ради цю ідею не підтримали, тому Кабінет Міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Верховна Рада не відмовлялася призначати Шкарлета, а Кабмін зробив його в.о., щоб дати шанс "проявити себе, показати стратегію, філософію, навички і професіоналізм".

Через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії в співавторстві ректора Чернігівського НТУ і кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета.

Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає. Сам Шкарлет плагіат у своїй частині роботи заперечує.

3 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вивчає питання про ймовірний плагіат з боку в.о. голови Міносвіти і науки Сергія Шкарлета.