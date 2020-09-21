CБУ заблокувала діяльність "ботоферми", яку координували з Росії

Зловмисники створювали та продавали віртуальні акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні.

Служба безпеки України заблокувала діяльність потужної "ботоферми", яка використовувалась Росією для розповсюдження деструктивної інформації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що для впливу на електоральні настрої українців, куратори напередодні місцевих виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалення міжетнічної ворожнечі та пропаганди сепаратизму", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що кілька громадян України та РФ організували у Києві та Запоріжжі роботу так званих "ботоферм", із залученням спеціалізованого телекомунікаційного обладнання. Зловмисники, використовуючи SIM-картки українських та іноземних операторів мобільного зв’язку, створювали та продавали через заборонені в Україні платіжні системи РФ анонімні віртуальні акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні.

Під час обшуку правоохоронці вилучили техніку та сім-картки на суму понад 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки України почала розслідування через бота з персональними даними в месенджері Telegram.