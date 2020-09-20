"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на поїзди далекого сполучення з міст, котрі вийшли з червоної зони

У зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у містах Івано-Франківськ, Коломия, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, а також у Новоселицькому та Рівненському районах "Укрзалізниця" з 21 вересня відновлює продаж квитків на низку поїздів із станцій, де раніше продаж квитків був тимчасово зупинений.
"Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - зазначає пресслужба УЗ.
Так, буде відкрито продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:
- №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,
- №8/7 Чернівці – Київ,
- №12/11 Одеса – Львів,
- №15/16 Харків – Рахів,
- №21/22 Харків – Трускавець,
- №41/42 Дніпро – Трускавець,
- №43/44 Івано-Франківськ – Київ,
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ,
- №49/50 Київ – Трускавець,
- №81/82 Київ – Ужгород,
- №86/85 Львів – Новоолексіївка,
- №98/97 Ковель – Київ,
- №108/107 Одеса – Ужгород,
- №110/109 Львів – Херсон,
- №118/117 Чернівці – Київ,
- №136/135 Одеса – Чернівці,
- №145/146 Київ – Ізмаїл,
- №217/218 Київ – Рахів,
- №702/701 Львів – Чернівці,
- №715/716 Київ – Львів,
- №743/744 Київ – Львів,
- №749/750 Київ – Івано-Франківськ.
Нагадаємо, в Україні з 21 вересня почне діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони буде віднесено зокрема Чоп Закарпатської області, Бережани Тернопільської, Славуту Хмельницької, Ніжин Чернігівської областей. Київ залишається у помаранчевій зоні.