"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на поїзди далекого сполучення з міст, котрі вийшли з червоної зони

З 21 вересня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування.

У зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у містах Івано-Франківськ, Коломия, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, а також у Новоселицькому та Рівненському районах "Укрзалізниця" з 21 вересня відновлює продаж квитків на низку поїздів із станцій, де раніше продаж квитків був тимчасово зупинений.

"Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - зазначає пресслужба УЗ.

Так, буде відкрито продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,

№8/7 Чернівці – Київ,

№12/11 Одеса – Львів,

№15/16 Харків – Рахів,

№21/22 Харків – Трускавець,

№41/42 Дніпро – Трускавець,

№43/44 Івано-Франківськ – Київ,

№45/46 Ужгород – Лисичанськ,

№49/50 Київ – Трускавець,

№81/82 Київ – Ужгород,

№86/85 Львів – Новоолексіївка,

№98/97 Ковель – Київ,

№108/107 Одеса – Ужгород,

№110/109 Львів – Херсон,

№118/117 Чернівці – Київ,

№136/135 Одеса – Чернівці,

№145/146 Київ – Ізмаїл,

№217/218 Київ – Рахів,

№702/701 Львів – Чернівці,

№715/716 Київ – Львів,

№743/744 Київ – Львів,

№749/750 Київ – Івано-Франківськ.

Нагадаємо, в Україні з 21 вересня почне діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони буде віднесено зокрема Чоп Закарпатської області, Бережани Тернопільської, Славуту Хмельницької, Ніжин Чернігівської областей. Київ залишається у помаранчевій зоні.