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"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на поїзди далекого сполучення з міст, котрі вийшли з червоної зони

З 21 вересня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування.

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на поїзди далекого сполучення з міст, котрі вийшли з червоної зони
Фото: terminovo.te.ua

У зв’язку зі зміною епідемічної ситуації у містах Івано-Франківськ, Коломия, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, а також у Новоселицькому та Рівненському районах "Укрзалізниця" з 21 вересня відновлює продаж квитків на низку поїздів із станцій, де раніше продаж квитків був тимчасово зупинений.

"Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - зазначає пресслужба УЗ.

Так, буде відкрито продаж проїзних документів із станцій Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань на поїзди:

  • №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,
  • №8/7 Чернівці – Київ,
  • №12/11 Одеса – Львів,
  • №15/16 Харків – Рахів,
  • №21/22 Харків – Трускавець,
  • №41/42 Дніпро – Трускавець,
  •  №43/44 Івано-Франківськ – Київ,
  • №45/46 Ужгород – Лисичанськ,
  • №49/50 Київ – Трускавець,
  • №81/82 Київ – Ужгород,
  • №86/85 Львів – Новоолексіївка,
  • №98/97 Ковель – Київ,
  • №108/107 Одеса – Ужгород,
  • №110/109 Львів – Херсон,
  • №118/117 Чернівці – Київ,
  • №136/135 Одеса – Чернівці,
  • №145/146 Київ – Ізмаїл,
  • №217/218 Київ – Рахів,
  • №702/701 Львів – Чернівці,
  • №715/716 Київ – Львів,
  • №743/744 Київ – Львів,
  • №749/750 Київ – Івано-Франківськ.

Нагадаємо, в Україні з 21 вересня почне діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони буде віднесено зокрема Чоп Закарпатської області, Бережани Тернопільської, Славуту Хмельницької, Ніжин Чернігівської областей. Київ залишається у помаранчевій зоні.

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