Поліція відкрила 43 кримінальні провадження, пов’язані з місцевими виборами

Найбільше справ зареєстрували у Київській та Донецькій областях.

Із початку кампанії місцевих виборів в Україні зареєстрували 438 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. 43 факти кваліфікували як кримінальні правопорушення. Про це звітують у Міністерстві внутрішніх справ.

"До ЄРДР внесено відомості про 43 кримінальні правопорушення: 25 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 – пов’язані з виборчим процесом", – йдеться у повідомленні.

Найбільше проваджень зареєстрували у Київській та Донецькій областях, а також у Києві.

За даними відомства, упродовж минулої доби в поліцію надійшло 57 заяв, за одним фактом відкрили кримінальне провадження про порушення виборчого процесу.

Раніше у МВС повідомили, що на місцевих виборах працюватимуть майже 136 тисяч правоохоронців. Голосування пройде 25 жовтня.