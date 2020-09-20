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У шахтах Кривого Рогу 18-ту добу під землею протестують понад 150 гірників

На перемовинах щодо підвищення зарплати консенсусу досягти не вдалось.

У шахтах Кривого Рогу 18-ту добу під землею протестують понад 150 гірників
Фото: SUSPILNE.MEDIA

На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату 18-ту добу тривають протести, під землею залишаються 154 гірники. Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

"18 доба. 154 гірники шахт КЗРК у підземних умовах виборюють своє право на гідний рівень життя, на безпечні умови праці", - написав Волинець.

За його словами, консенсусу в перемовинах щодо рівня підвищення зарплат, які провели 19 вересня, не знайдено.

Нагадаємо, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. На 17-й день протесту під землею залишалося 156 гірників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

18-19 вересня шахтарі й адміністрація вдруге сіли за перемовини.

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