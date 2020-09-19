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В Ужгороді п'яна водійка в'їхала в дерево, загинула 19-річна пасажирка

Винуватицю ДТП затримали.

В Ужгороді п'яна водійка в'їхала в дерево, загинула 19-річна пасажирка
Фото: Нацполіція Закарпатської області

В Ужгороді внаслідок ДТП загинула 19-річна дівчина. Про це повідомили в обласній поліції

Аварія сталася у ніч на 19 вересня на вулиці Собранецькій.

"23-річна дівчина, водій «Skoda Fabia», рухаючись вулицею Собранецька у напрямку контрольно-пропускного пункту «Ужгород», не впоралась із керуванням, виїхала на узбіччя дороги і допустила зіткнення з деревом", - йдеться у повідомленні. 

У результаті ДТП 19-річна пасажирка отримала травми несумісні із життям. Дівчина померла у лікарні. Іншу пасажирку, 22-річну мешканку Ужгороду, після надання медичної допомоги доставили додому.

Автомобілем керувала мешканка міста Ужгород. Дівчина у аварії  не травмувалась. Медичне освідчення показало, що вона перебувала у стані алкогольного  сп’яніння. 

Її затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса на Буковині загинула жінка, 12 людей отримали травми.

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