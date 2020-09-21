У Києві пожежа зі сміттєзвалища перекинулася на торф'яники (оновлено)

У Дарницькому районі Києва вогонь із пожежі на сміттєзвалищі підприємтсва перекинувся на торф'яники.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС в Києві у Facebook.

"Через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі у деяких районах міста спостерігається значне задимлення, через те, що пожежа частково перекинулася на торфовища. Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки", - повідомили рятівники.

На місці працюють чотири пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 вогнеборці.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Інформація про загоряння на території підпримєства за адресою вул. Ревуцького, 41 з'явилася удень 20 вересня.

Вогонь охопив близько 500 кв. метрів сміттєзвалища. Для гасіння рятівники проклали магістральну лінію, залучили поливомийну машину.

Підприємтсво, на звалищі якого виникла пожежа, не називається.

Оновлення. На сторінці КМДА в Facebook повідомили, що наразі триває гасіння пожежі загальною площею 2000 кв. метрів.

Мешканцям районів, у яких спостерігається задимлення, радять:

Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці

при відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі

Нагадаємо, що у Житомирській області 19 вересня виникла пожежа на сміттєзвалищі в місті Овруч. Рятувальники на місці встановили, що горять відходи на площі 400 кв.м. Працівники ДСНС намагалися залити тління, однак процес горіння відбувався всередині звалища, що унеможливлювало доступ води безпосередньо до осередку горіння.