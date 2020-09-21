В Індустріальному районі Харкова перекинувся будівельний кран, у якому знаходився водій.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Надійшло повідомлення про те, що по вул. Велико-Бурлуцька,14, на території ТОВ «Укрвентсистема», Індустріального району перекинувся кран в кабіні якого знаходився чоловік, який був затиснутий між конструкціями кабіни", - йдеться у повідомленні.

На місце пригоди прибули співробітники ДСНС на аварійно рятувальному автомобілі та автокран. За допомогою гідравлічного обладнання та під наглядом лікарів вони деблокували постраждалого крановика.

Чоловіка доставлено до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Обставини даного випадку з'ясовують працівники Нацполіції.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у вересні минулого року у Львові будівельний кран впав на супермаркет.