Британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію
Британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію
Зеленський звернувся до "своїх": "Закінчуйте відмовлятись від відповідальності"
Зеленський звернувся до "своїх": "Закінчуйте відмовлятись від відповідальності"
У Мінську затримують учасників "маршу справедливості" (оновлено)
У Мінську затримують учасників "маршу справедливості" (оновлено)
Лещенко заявив, що Тимошенко подала стосовно нього позов до суду
Лещенко заявив, що Тимошенко подала стосовно нього позов до суду
У мережі опублікували дані тисячі білоруських силовиків, які затримували мітингувальників
У мережі опублікували дані тисячі білоруських силовиків, які затримували мітингувальників
"Слуга народу" офіційно висунула Верещук у мери і представила кандидатів у Київраду
"Слуга народу" офіційно висунула Верещук у мери і представила кандидатів у Київраду
​Корнієнко пояснив зміни списку "Слуги народу" в Київраду
​Корнієнко пояснив зміни списку "Слуги народу" в Київраду
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
На київському заводі Carlsberg Ukraine стався вибух, двоє людей постраждали (оновлено)
На київському заводі Carlsberg Ukraine стався вибух, двоє людей постраждали (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові перекинувся будівельний кран з водієм

Постраждалого доставлено до лікарні.

У Харкові перекинувся будівельний кран з водієм
Фото: kh.dsns.gov.ua

В Індустріальному районі Харкова перекинувся будівельний кран, у якому знаходився водій.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Надійшло повідомлення про те, що по вул. Велико-Бурлуцька,14, на території ТОВ «Укрвентсистема», Індустріального району перекинувся кран в кабіні якого знаходився чоловік, який був затиснутий між конструкціями кабіни", - йдеться у повідомленні.

На місце пригоди прибули співробітники ДСНС на аварійно рятувальному автомобілі та автокран. За допомогою гідравлічного обладнання та під наглядом лікарів вони деблокували постраждалого крановика.

Чоловіка доставлено до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Обставини даного випадку з'ясовують працівники Нацполіції.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у вересні минулого року у Львові будівельний кран впав на супермаркет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також