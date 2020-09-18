Павловський погодився співпрацювати зі слідством та давати викривальні свідчення у справі Гандзюк

18 вересня Дніпровський районний суд Києва продовжив засідання у справі щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. На засіданні прокурор у справі Андрій Синюк долучив три томи доказів у справі із понад 50, які буде досліджувати суд.

"Також мною заявлено клопотання про стягнення в дохід держави застави, яка була внесена захисником Владислава Мангера ще у минулому році у сумі понад 1 мільйон гривень. Я прошу стягнути вказану заставу у дохід держави, оскільки, на мою думку, та так як це доводиться доказами у справі, Владислав Мангер без поважних причин у червні поточного року не з'явився до Печерського районного суду Києва. Вказане клопотання судом прийнято та рішення буде ухвалено у подальшому при дослідженні матеріалів даного кримінального провадження", – заявив Синюк.

Також прокурор повідомив, що один із обвинувачених у справі – Ігор Павловський – йде на угоду зі слідством та зобов'язується давати викривальні покази щодо організаторів та замовників злочину.

"Тому ми розраховуємо на те, що Павловський дасть свідчення, які допоможуть встановити істину в даному кримінальному провадженні", – додав Андрій Синюк.

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Адвокат Дмитро Ільченко, який захищає голову Херсонської облради Владислава Мангера, обвинувачуваного у замовленні нападу на Катерину Гандзюк, прокоментував, що поки в жодному із томів матеріалів справи стосовно вини Мангера чи Олексія Левіна надано не було.

"Серед важливих сьогоднішніх матеріалів - це те, що суд погодився все ж таки вирішувати питання про те, чи ухилявся Мангер від суду і слідства після того, як дослідять докази цього, чи є це, чи немає", – сказав Ільченко.

Нагадаємо, що Катерина Гандзюк померла в лікарні в листопаді 2018 року після трьох місяців лікування від хімічних опіків. Активістку облили кислотою біля її будинку в Херсоні.

6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У листопаді підозрюваному в причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк - голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру - майже удвічі зменшили заставну суму. Адвокати Мангера наполягали на зменшенні заставної суми у зв'язку з перекваліфікацією справи із замовлення вбивства на замовлення заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Вони просили знизити її з 2,5 млн гривень до 148 тисяч грн.

У лютому 2020 затриманому за підозрою в посередництві між замовниками та виконавцями вбивства Ігорю Павловському оголосили нову підозру - викрадення авто.

16 червня 2020 Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа.

18 серпня у Дніпровському райсуді розпочалося перше, підготовче засідання з ухвалення вироку підозрюваним. Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били.