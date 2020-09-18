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В 2019 було зафіксовано 3,5 тис. випадків порушення прав адвокатів, - Ізовітова

В 2020 році ситуація не виправилася.

В 2019 було зафіксовано 3,5 тис. випадків порушення прав адвокатів, - Ізовітова

У 2019 році регіональні ради адвокатів зафіксували 3523 випадки порушення прав адвокатів. Про це повідомила голова Ради адвокатів України Лідія Ізовітова під час міжнародної дискусії на тему: «Правове регулювання незалежної професійної діяльності адвоката в Україні», організованої НААУ та Міжнародною комісією юристів (МКЮ), передають Українські Новини.

«Тільки в минулому році регіональні ради адвокатів зафіксували 3523 випадки порушення прав адвокатів. Тільки вдумайтеся в цю цифру! До Ради адвокатів України, як до вищого органу адвокатського самоврядування, звернулися 106 адвокатів за фактом порушення їх професійних прав. Два адвоката в минулому році були вбиті, на трьох адвокатів в минулому році були здійснені замаху на вбивство», - розповіла вона.

Ізовітова додала, що в 2020 році ситуація не виправилася.

Тільки за другий квартал 2020 відбулася 42 санкціоновані обшуки і затримання адвокатів.

За даними регіональних рад, одне з найчастіших порушень прав адвокатів - відмова від надання інформації у відповідь на адвокатський запит.

У Київській області в цьому році відмовилися дати інформацію 92 адвокатам, а в Києві - 82. Всього по країні в другому кварталі до рад адвокатів надійшло 313 звернень адвокатів про неподання інформації на адвокатські питання.

У 2020 році САУ прийняв 9 рішень про порушення прав адвокатів з боку правоохоронних органів.

Більшість цих рішень передбачає звернення до міжнародних організацій, оскільки стосується кричущих порушень прав захисників.

НААУ зазначає, що нещодавно Вищий антикорупційний суд став майданчиком для дискримінації адвокатів та їхніх клієнтів, фактично судді ВАКС відносяться до адвокатів, як до некотрая перешкоди для прийняття потрібних рішень. Також зневажливе ставлення до адвокатів демонструє і голова Верховного суду Валентина Данішевська.

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