Зеленський звернувся до "своїх": "Закінчуйте відмовлятись від відповідальності"
Зеленський звернувся до "своїх": "Закінчуйте відмовлятись від відповідальності"
У Мінську затримують учасників "маршу справедливості" (оновлено)
У Мінську затримують учасників "маршу справедливості" (оновлено)
Британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію
Британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію
У мережі опублікували дані тисячі білоруських силовиків, які затримували мітингувальників
У мережі опублікували дані тисячі білоруських силовиків, які затримували мітингувальників
​Досьє FinCEN: найбільші світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, в списку - українці (оновлено)
​Досьє FinCEN: найбільші світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, в списку - українці (оновлено)
​Корнієнко пояснив зміни списку "Слуги народу" в Київраду
​Корнієнко пояснив зміни списку "Слуги народу" в Київраду
"Слуга народу" офіційно висунула Верещук у мери і представила кандидатів у Київраду
"Слуга народу" офіційно висунула Верещук у мери і представила кандидатів у Київраду
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
На київському заводі Carlsberg Ukraine стався вибух, двоє людей постраждали (оновлено)
На київському заводі Carlsberg Ukraine стався вибух, двоє людей постраждали (оновлено)
ГоловнаПраво

ВАКС відмовив у зміні запобіжного заходу ексголові Кіровоградської ОДА Балоню

Повний текст ухвали буде оголошено 25 вересня.

ВАКС відмовив у зміні запобіжного заходу ексголові Кіровоградської ОДА Балоню
Фото: khoda.gov.ua

У понеділок, 21 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у зміні запобіжного заходу колишньому голові Кіровоградської ОДА Андрієві Балоню.

Із клопотанням про зміну запобіжного заходу до суду звернувся захисник ексчиновника, інформує пресслужба ВАКС.

"Повний текст ухвали буде оголошено 25 вересня", - сказано в повідомленні.

25 червня Національне антикорупційне бюро затримало Балоня за підозрою в хабарі 1,8 млн гривень. Як встановило слідство, Балонь разом з підлеглим запропонував керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади надати їм неправомірну вигоду в обмін на "невчинення перешкод у його діяльності".

Його заарештували з правом на заставу в розмірі 10 млн гривень.

Балонь став першим топчиновником Зеленського, якого піймали на корупції.

Раніше Антикорупційний суд зняв заборону Балоню на виїзд з Кропивницького і заборонив залишати Київ та область, а також відмовився зняти з нього електронний браслет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також