ВАКС відмовив у зміні запобіжного заходу ексголові Кіровоградської ОДА Балоню

У понеділок, 21 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у зміні запобіжного заходу колишньому голові Кіровоградської ОДА Андрієві Балоню.

Із клопотанням про зміну запобіжного заходу до суду звернувся захисник ексчиновника, інформує пресслужба ВАКС.

"Повний текст ухвали буде оголошено 25 вересня", - сказано в повідомленні.

25 червня Національне антикорупційне бюро затримало Балоня за підозрою в хабарі 1,8 млн гривень. Як встановило слідство, Балонь разом з підлеглим запропонував керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади надати їм неправомірну вигоду в обмін на "невчинення перешкод у його діяльності".

Його заарештували з правом на заставу в розмірі 10 млн гривень.

Балонь став першим топчиновником Зеленського, якого піймали на корупції.

Раніше Антикорупційний суд зняв заборону Балоню на виїзд з Кропивницького і заборонив залишати Київ та область, а також відмовився зняти з нього електронний браслет.