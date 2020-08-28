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Суд відмовився зняти електронний браслет з ексглави Кіровоградської ОДА Балоня

Балонь - перший топчиновник Зеленського, якого піймали на корупції.

Суд відмовився зняти електронний браслет з ексглави Кіровоградської ОДА Балоня
Фото: khoda.gov.ua

Вищий антикорупційний суд відмовився скасувати зобов'язання колишнього голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня носити електронний засіб контролю.

Про це йдеться в матеріалах суду.

Клопотання про скасування носіння електронного браслета подав захист Балоня.

Суд не встановив достатніх підстав для скасування зобов'язання у вигляді носіння електронного засобу контролю.

Суд вважає, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу безсумнівно є втручанням у його права і свободи, проте в цьому разі це виправдано.

Рішення було ухвалене 17 серпня.

Раніше Антикорупційний суд зняв заборону Балоню на виїзд з Кропивницького і заборонив залишати Київ та область.

25 червня Національне антикорупційне бюро затримало Балоня за підозрою в хабарі 1,8 млн гривень. Як встановило слідство, Балонь разом з підлеглим запропонував керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади надати їм неправомірну вигоду в обмін на "невчинення перешкод у його діяльності".

Його заарештували з правом на заставу в розмірі 10 млн гривень.

Балонь став першим топчиновником Зеленського, якого піймали на корупції.

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Джерело: "Українські новини"
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