Суд відмовився зняти електронний браслет з ексглави Кіровоградської ОДА Балоня

Вищий антикорупційний суд відмовився скасувати зобов'язання колишнього голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня носити електронний засіб контролю.
Про це йдеться в матеріалах суду.
Клопотання про скасування носіння електронного браслета подав захист Балоня.
Суд не встановив достатніх підстав для скасування зобов'язання у вигляді носіння електронного засобу контролю.
Суд вважає, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу безсумнівно є втручанням у його права і свободи, проте в цьому разі це виправдано.
Рішення було ухвалене 17 серпня.
Раніше Антикорупційний суд зняв заборону Балоню на виїзд з Кропивницького і заборонив залишати Київ та область.
25 червня Національне антикорупційне бюро затримало Балоня за підозрою в хабарі 1,8 млн гривень. Як встановило слідство, Балонь разом з підлеглим запропонував керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади надати їм неправомірну вигоду в обмін на "невчинення перешкод у його діяльності".
Його заарештували з правом на заставу в розмірі 10 млн гривень.
Балонь став першим топчиновником Зеленського, якого піймали на корупції.