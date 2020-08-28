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У Києві затримали посадовця ДСНС під час отримання $70 тисяч хабара за висновок про протипожежний стан без перевірки

Зловмисник залучив до оборудки двох знайомих як посередників, їх теж затримали.

У Києві затримали посадовця ДСНС під час отримання $70 тисяч хабара за висновок про протипожежний стан без перевірки
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки затримала в Києві посадовця Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Держслужби з надзвичайних ситуацій, який спільно з двома посередниками отримав 70 тисяч доларів США за видачу дозвільної документації.

Про це повідомляють на сайті СБУ.

Зазначається, що чиновник вимагав гроші від представника великого підприємства за сприяння у видачі експертного висновку про протипожежний стан об’єкта площею понад 5 тисяч квадратних метрів без фактичного проведення експертизи.

Зловмисник залучив до оборудки двох знайомих як посередників.

Співробітники СБУ задокументували передачу посередникам першої частини хабара в розмірі $10 тисяч і затримали підозрюваного із залученням бійців спецпідрозділу "А" поблизу ресторану в центрі Києва після отримання решти суми.

Фото: СБУ

У робочому кабінеті затриманого виявлено $1,2 тисячі з першого "траншу".

Наразі заплановано повідомити зловмисникам про підозру й обрати запобіжний захід.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у березні минулого року фахівця пожежно-рятувальної частини в Запорізькій області було затримано під час отримання 260 тис. гривень хабара.

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