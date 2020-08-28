Служба безпеки затримала в Києві посадовця Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Держслужби з надзвичайних ситуацій, який спільно з двома посередниками отримав 70 тисяч доларів США за видачу дозвільної документації.
Про це повідомляють на сайті СБУ.
Зазначається, що чиновник вимагав гроші від представника великого підприємства за сприяння у видачі експертного висновку про протипожежний стан об’єкта площею понад 5 тисяч квадратних метрів без фактичного проведення експертизи.
Зловмисник залучив до оборудки двох знайомих як посередників.
Співробітники СБУ задокументували передачу посередникам першої частини хабара в розмірі $10 тисяч і затримали підозрюваного із залученням бійців спецпідрозділу "А" поблизу ресторану в центрі Києва після отримання решти суми.
У робочому кабінеті затриманого виявлено $1,2 тисячі з першого "траншу".
Наразі заплановано повідомити зловмисникам про підозру й обрати запобіжний захід.
Нагадаємо, у березні минулого року фахівця пожежно-рятувальної частини в Запорізькій області було затримано під час отримання 260 тис. гривень хабара.