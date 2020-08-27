З початку доби на Донбасі не зафіксовано порушень режиму тиші, - штаб

З початку доби в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

Зазначається, що ситуація залишається контрольованою. Українські захисники дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню і продовжують виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

"Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться у вечірньому зведенні.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 серпня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів у зоні проведення ООС обстрілів не було зафіксовано. Але проросійські бойовики влаштували провокацію поблизу Мар’їнки.