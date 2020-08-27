У п'ятницю в Києві збережеться прохолодна погода, без опадів

У Карпатах до +17, в Криму - плюс 31.

У п'ятницю, 28 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 14 ... + 16 градусів, удень + 20 ... + 22 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 14 градусів, удень + 19 ... + 24 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5 ... + 10 градусів, удень + 12 ... + 17 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі + 11 ... + 13 градусів, удень + 22 ... + 24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, удень + 22 ... + 24 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі + 11 ... + 13 градусів, удень + 22 ... + 24 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 16 градусів, удень + 17 ... + 24 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 11 ... + 17 градусів, у Вінницькій і Черкаській областях + 9 ... + 15 градусів; удень + 20 ... + 26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, тільки в Харківській області місцями невеликий короткочасний дощ; удень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 17 градусів, удень + 20 ... + 26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 14 ... + 20 градусів, удень + 24 ... + 31 градус.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 16 ... + 21 градус, удень +25 ... + 30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі + 18 ... + 20 градусів, удень + 27 ... + 29 градусів.

27 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23 ... + 25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.