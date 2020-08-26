У четвер у Києві до +23, вдень короткочасний дощ

У четвер, 27 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13... +15 градусів, вдень +21... +23 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +19... +25 градусів.

У Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +9 ... + 14 градусів, вдень +12... +17 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9... +16 градусів, вдень +20... +26 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10... +16 градусів, вдень +24... +30 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 15 градусів, в Донецькій області +12... +17 градусів, вдень +24... +30 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 14 ... + 19 градусів, вдень +25... +31 градус, в Одеській області +28 ... +33 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +26... +31 градус.

26 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... +24 градуси, у Дніпрі біля Києва +21 градус.