Окупанти порушили режим тиші біля Хутору Вільного на Донбасі

У штабі заявляють, що бойових втрат серед ЗСУ не було.

З початку доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі - бойовики здійснили один постріл з автоматичного станкового гранатомету біля Хутору Вільного.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає", - зазначили у штабі.

На інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою.

Сьогодні, 25 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримали поранення двоє військовослужбовців.

На місці події для з'ясування причин та обставин працює робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України та керівний склад бригади.

Нагадаємо, раніше командування 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого повідомило про загибель старшого лейтенанта Володимира Рудика.

При цьому, за офіційними повідомленнями пресцентру штабу ООС, бойових втрат у лавах українських військових не було від початку режиму припинення вогню - з 27 липня.