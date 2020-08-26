Штаб ООС повідомив про відсутність обстрілів і втрат на Донбасі з початку доби

За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.

З початку доби російсько-окупаційні війська жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Від початку поточної доби, 26 серпня, на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - йдеться у вечірньому зведенні.

У штабі ООС запевняють, що серед українських захисників бойових втрат і поранень немає.

Зазначається, що сьогодні, 26 серпня, завершується перший місяць, відколи вступив у силу повний і всеосяжний режим припинення вогню. За цей період часу на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не фіксувалося.

"Водночас, у смугах відповідальності наших бойових бригад українськими військовослужбовцями були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які носили провокативний характер. Внаслідок ворожого вогню, у лавах Об’єднаних сил не має бойових втрат і поранень. За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, 25 серпня на Донбасі двоє українських військових підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні ПОМ-2.

Того ж дня у 14-й омбр ім. князя Романа Великого повідомили про загибель старшого лейтенанта Володимира Рудика. Попередня перевірка встановила, що офіцер "помер унаслідок необережного поводження зі зброєю".