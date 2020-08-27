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CБУ заблокувала фінансову піраміду, власники якої присвоїли понад $250 млн

Вкладниками стали понад 600 тисяч громадян.

CБУ заблокувала фінансову піраміду, власники якої присвоїли понад $250 млн
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди, учасники якої присвоїли більш ніж $250 мільйонів коштів українських громадян.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітної нерухомості та інвестування в підконтрольний бізнес, - більше ніж $250 мільйонів.

Співробітники СБУ задокументували, що до організації оборудки причетні понад 20 осіб, а також задіяно більше ніж 100 юридичних осіб.

З початку 2019 року, організатори піраміди придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованою на ньому нерухомістю, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тисяч кожний, коштовності та інше рухоме та нерухоме майно.

Фото: СБУ

27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Були заарештовані банківські рахунки зловмисників, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Фото: СБУ

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили організаторів фінансової піраміди, які ошукали вкладників на 8 млн гривень.

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