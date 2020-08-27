Все, що варто знати про умивальник

Умивальник - невід'ємна частинка пазла під назвою "Ванна кімната".

Він просто зобов'язаний бути зручним і функціональним, оскільки ним ми користуємося не один раз на день і набагато частіше, ніж інший сантехнікою.

Ми звикли до виробів з фарфору, фаянсу і кераміки, але, разом з цим, сучасний ринок пропонує нам величезний вибір умивальників зі, здавалося б, зовсім незвичайних матеріалів: скла, каменю, металу. Вони виглядають стильно і сучасно, але підходять далеко не для кожного інтер'єру.

З матеріалами розібралися, тепер перейдемо до умивальників за типом монтажу.

Підвісні. Вони встановлюються кріпленням до стіни, не мають опори на підлогу. Для такої конструкції зазвичай вибирають стильний хромований сифон без зайвих висновків і трубок, оскільки вся розводка знаходиться на увазі. До категорії підвісних умивальників можна віднести п'єдестали і Напівп'єдестали. У випадку з Напівп'єдестали, конструкція кріпиться до стіни, але всі комунікації приховані за рахунок підставки. П'єдестал також кріпиться до стіни, але має додаткову точку опора на підлозі. Сифон і підводки ховаються в п'єдесталі.

Підлогові (окремо стоячі). Такі умивальники прийнятні в просторих ванних кімнатах з сучасним дизайном. Вони виглядають оригінально і незвично, комунікації приховані.

Врізні. Найпоширеніший вид умивальників. Монтаж проводиться шляхом врізки в тумбу або стільницю. Всі стики герметизуються щоб уникнути протікань. При виборі такого умивальника слід звернути увагу на моделі з великою глибиною, щоб виключити розбризкування води.

Накладні. Сучасний і стильний варіант умивальників. Чаша умивальника накладається на будь-яку рівну поверхню, це може бути тумба або стільниця. Такі умивальники відрізняються різноманітністю форм, кольорів і розмірів.

Окремим пунктом варто відзначити умивальники для установки над пральною машиною. У наш час популярності смарт-житла саме такі умивальники мають особливий сенс і попит. Такий умивальник повинен бути виготовлений з легкого, але практичного матеріалу. Як правило, це акрил. Але існують також такі умивальники зі штучного каменю.

На особливу увагу заслуговують умивальники з тумбою на пральну машину. Це підвісна або підлоги тумба + умивальник з крилом. Власне під цим крилом і розміщується пральна машина. На такий раковині зручно розташовувати косметичні та Догляду кошти.

Вибрати умивальник досить легко, слідуючи нашим практичним порадам. А щоб він радував вас в процесі експлуатації, радимо доручити його установку професіоналам.

Джерело: https://dush.com.ua/sanfayans/umyvalniki/