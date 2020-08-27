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Все, що варто знати про умивальник

Все, що варто знати про умивальник
Фото: dush.com.ua

Умивальник - невід'ємна частинка пазла під назвою "Ванна кімната".

Він просто зобов'язаний бути зручним і функціональним, оскільки ним ми користуємося не один раз на день і набагато частіше, ніж інший сантехнікою.

Ми звикли до виробів з фарфору, фаянсу і кераміки, але, разом з цим, сучасний ринок пропонує нам величезний вибір умивальників зі, здавалося б, зовсім незвичайних матеріалів: скла, каменю, металу. Вони виглядають стильно і сучасно, але підходять далеко не для кожного інтер'єру.

З матеріалами розібралися, тепер перейдемо до умивальників за типом монтажу.

  • Підвісні. Вони встановлюються кріпленням до стіни, не мають опори на підлогу. Для такої конструкції зазвичай вибирають стильний хромований сифон без зайвих висновків і трубок, оскільки вся розводка знаходиться на увазі. До категорії підвісних умивальників можна віднести п'єдестали і Напівп'єдестали. У випадку з Напівп'єдестали, конструкція кріпиться до стіни, але всі комунікації приховані за рахунок підставки. П'єдестал також кріпиться до стіни, але має додаткову точку опора на підлозі. Сифон і підводки ховаються в п'єдесталі.
  • Підлогові (окремо стоячі). Такі умивальники прийнятні в просторих ванних кімнатах з сучасним дизайном. Вони виглядають оригінально і незвично, комунікації приховані.
  • Врізні. Найпоширеніший вид умивальників. Монтаж проводиться шляхом врізки в тумбу або стільницю. Всі стики герметизуються щоб уникнути протікань. При виборі такого умивальника слід звернути увагу на моделі з великою глибиною, щоб виключити розбризкування води.
  • Накладні. Сучасний і стильний варіант умивальників. Чаша умивальника накладається на будь-яку рівну поверхню, це може бути тумба або стільниця. Такі умивальники відрізняються різноманітністю форм, кольорів і розмірів.

Окремим пунктом варто відзначити умивальники для установки над пральною машиною. У наш час популярності смарт-житла саме такі умивальники мають особливий сенс і попит. Такий умивальник повинен бути виготовлений з легкого, але практичного матеріалу. Як правило, це акрил. Але існують також такі умивальники зі штучного каменю.

На особливу увагу заслуговують умивальники з тумбою на пральну машину. Це підвісна або підлоги тумба + умивальник з крилом. Власне під цим крилом і розміщується пральна машина. На такий раковині зручно розташовувати косметичні та Догляду кошти.

Вибрати умивальник досить легко, слідуючи нашим практичним порадам. А щоб він радував вас в процесі експлуатації, радимо доручити його установку професіоналам.

Джерело: https://dush.com.ua/sanfayans/umyvalniki/

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