Прокуратура просить понад 6 млн гривень застави для Юрченка (оновлено)

18 вересня на засідання він не з'явився.

Виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Юрченко прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Про це пише "Радіо Свобода". Юрченко відмовився спілкуватися з журналістами перед засіданням.

Сторона обвинувачення зачитує матеріал слідства, вказуючи, що 27 липня Юрченко і детектив під прикриттям НАБУ зустрілися в ресторані. На цій зустрічі нардеп заявив, що йому довірили керувати напрямком поводження з побутовими відходами, тому може "вирішувати питання" щодо цього в роботі комітету та парламенті.

"Слідство встановило, що, реалізовуючи свої повноваження, народний депутат подав зміни до законопроєкту, що було обумовлено з Демченком (детектив НАБУ під прикриттям. - Ред.", - повідомив прокурор.

Нардеп, говорячи про неправомірну вигоду, називав гроші "плюшками".

Прокурор зазначив, що до оборудки було залучено багато осіб.

Зафіксовано, що на планшеті нардепа зберігалися правки, які обіцяли внести до законодавства.

Прокурор вважає, що є ризики того, що Юрченко може переховуватися від органів розслідування та суду, зокрема і за кордоном.

Оновлення 16:20. Прокурор вважає, що Юрченко може впливати на свідків, зокрема і його помічників.

"Народний депутат Юрченко може вчиняти інші злочини, це не здогадки, а те, що сам Юрченко озвучує. З огляду на те, як приймалися ці правки - фактично пересилаючи в месенджері електронні версії - унеможливити іншими запобіжними заходами неможливо (крім перебування під вартою. - Ред.)", - додала сторона обвинувачення.

Виходячи з майнового стану Юрченка, сторона обвинувачення просить альтернативу у вигляді понад 6 млн грн.

Оновлення 16:30. Адвокатка Юрченка заперечує проти обрання запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою. Захист нардепа вважає, що детектив НАБУ Демченко провокував Юрченка на хабар.

Оновлення 17:31. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання заявив, що у народного депутата Олександра Юрченка виявили незареєстрований пістолет.

За словами прокурора, 16 вересня пістолет був знайдений детективами Національного антикорупційного бюро України в домі батьків Юрченко в Броварському районі Київської області, передає РБК-Україна.

На пасажирському сидінні машини депутата вони побачили пістолет і мобільний телефон. Але у правоохоронців не було санкції суду на обшук автомобіля. На час поки прокурори отримували це дозвіл біля автомобіля залишилися чергувати два детективи НАБУ.

Наступного дня цих детективів спробували відігнати від машини сам Юрченко та його адвокат.

Прокурор САП зазначив у суді, що у депутата немає дозволу на зберігання зброї.

Оновлення 19:07. Народний депутат Олександр Юрченко заявив про безпідставність висунутої йому підозри.

"Ніякого відношення до того, що представлено в матеріалах досудового розслідування, я не маю, ніякі засоби я не брав, нікого до надання мені будь-яких засобів я не підбурював і не вимагав", - цитує нардепа Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що кримінальне переслідування необхідно для "тиску на тих, хто хоче, щоб в Україні працювало законодавство, що регулює відходи".

"На мене покладено зобов'язання боротися з групами впливу ... це (кримінальне переслідування - ред.) ціна боротьби за справедливість", - сказав він.

Засідання було перенесено на 21 вересня у зв'язку з тим, що 18 вересня парламентар не прийшов до суду. Його адвокати пояснили це тим, що Юрченко нібито контактував із людиною, яка захворіла на ковід, за 10 днів до самого засідання.

Нагдаємо, що Юрченка підозрюють у одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненому повторно, за попередньою групою осіб (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

За даними слідства, Юрченко завуальовано вимагав передати через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроєту та у подальшому 200 тис. доларів для підкупу нардепів-членів комітету.

Прокурори САП та детективи НАБУ після вручення підозри допитали нардепа Юрченка і вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу.

Пресслужба САП повідомляє, що антикорупційні органи проситимуть суд взяти Олександра Юрченка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн.

14 серпня стало відомо, що Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

15 вересня Ірина Венедіктова прийшла в парламент і заявила, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення неправомірної вигоди.

"Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", - заявила Венедіктова.

Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабара повідомити про вчинення злочину неможливо.

У НАБУ звернулися з проханням до Венедіктової підписати підозру, зазначивши, що проводили спецоперацію з детективом під прикриттям, в ході якої з'ясувалася ймовірна причетність нардепа до корупції.

15 вересня ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень. Він вніс заставу і вийшов з СІЗО вже на наступний день.

17 вересня Венедіктова підписала підозру та клопотання про арешт Юрченка. В Раді офіційно оголосили про виключення його з фракції "Слуга народу".

В Офісі президента повідомили, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Юрченко, підозрюваний в причетності до вимагання хабаря, "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".