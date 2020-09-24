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Зеленський обговорив з послами G7 реформування правоохоронних органів

Всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників антикорупційних органів мають відбуватися згідно з установленою законом процедурою.

Зеленський обговорив з послами G7 реформування правоохоронних органів
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість національних антикорупційних органів.

Про це він розповів під час зустрічі у Миколаєві з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, акредитованими в Україні, повідомляє пресслужба голови держави.

“Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів”, – заявив Зеленський.

Він також запевнив, що всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників антикорупційних органів, зокрема таких як САП та НАБУ, мають відбуватися згідно з установленою законом процедурою, прозоро та під громадським контролем.

Нагадаємо, 16 вересня Велика палата Конституційного Суду України визнала неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року. Рішення стосується норм щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора Бюро, тощо.

 17 вересня Верховна Рада на своєму засіданні з третьої спроби призначила парламентських представників до складу конкурсної комісії на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Особи представників викликали питання у представників Євросоюзу. Євродепутатка та заступниця голови Делегації парламентського комітету співпраці між Європейським Союзом і Україною Віола фон Крамон зазначила, що Україна може втратити безвіз з Євросоюзом, оскільки "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

В ЄС також закликають Україну якнайшвидше змінити закон про НАБУ, окремі положення якого КС визнав неконституційними. Та нагадують, що незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги.

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