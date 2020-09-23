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Законопроєкт про столицю не відповідає Конституції, – Асоціація міст України

До Ради звернулися з проханням не пітримувати проєкт закону.

Законопроєкт про столицю не відповідає Конституції, – Асоціація міст України

Асоціація міст України звернулася до Голови Парламенту, голів депутатських фракцій та груп Верховної Ради України з проханням не підтримувати проєкт Закону України «Про місто Київ - столицю України» як такий, що не відповідає Конституції України. Про це йдеться на сайті Асоціації.

"Законопроєкт, який суттєво змінює правовий статус органів місцевого самоврядування, виноситься на розгляд менше ніж за місяць до чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови. Це суперечить загальноєвропейській практиці. Особливо критичним є запровадження у статті 24 додаткових обмежень для депутатів Київської міської ради вже після висунення кандидатів політичними силами", - вважають там.

Окрім того, в Асоціації міст наголошують, що законопроєкт не відповідає ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 133, ч. 2 ст. 140 Конституції України, оскільки запроваджує для органів місцевого самоврядування міста Києва правила, які суттєво відрізняються від загальних правил, що діють для інших органів місцевого самоврядування.

"Конституція передбачає для міста Києва чіткий перелік випадків, коли його правовий статус може відрізнятися від інших міст. Це питання адміністративно-територіального устрою, особливості столиці, а також особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування, які випливають з попередніх двох обставин. Натомість законопроєкт значно виходить за ці межі. Це створює небезпечний прецедент запровадження суттєвих відмінностей для окремої адміністративно-територіальної одиниці в супереч унітарному статусу України, а також створює численні колізії у законодавстві", - наголошують в Асоціації міст.

Також там зазначають, що документ не враховує вітчизняну та зарубіжну критику, при його підготовці було відхилено пропозицію посередництва Ради Європи у проведенні консультацій між усіма зацікавленими сторонами.

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