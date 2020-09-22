Киянин отримав рік позбавлення волі умовно за вбивство собаки свого знайомого

Деснянський районний суд міста Києва оголосив обвинувальний вирок 36-річному місцевому мешканцю за фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі.

Про це повідомляє столична прокуратура №3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 жовтня минулого року до чоловіка в гості прийшов його товариш із собакою породи такса.

"Між чоловіками виник конфлікт через те, що собака справила природню потребу у його кімнаті. Після чого, чоловік взяв кухонний ніж та наніс тварині один потужний удар в область черевної порожнини, що призвело до її смерті", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу та призначив йому покарання у виді одного року обмеження волі з випробувальним терміном - один рік.

Нагадаємо, у липні поліція затримала чоловіка зі Львівщини, який для розваги закрив у банці кошеня і виклав фото у соцмережі.

Раніше у Чернівецькій області жінку судили за те, що напоїла собаку алкоголем.

На початку березня поліція відкривала кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами в Сумах. У мешканки міста вилучили п'ять собак, які містилися в тісному господарському приміщенні, без вигулу і належного харчування. На їхніх тілах були численні шрами.

У 2017 році Верховна Рада посилила покарання за жорстоке поводження з тваринами. Так, стаття 299 Кримінального кодексу України передбачає штраф в розмірі від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.