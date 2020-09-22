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На адмінкордоні з Кримом затримали громадянку Росії, яка вдавала з себе українку

Іноземці заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Військовослужбовці Херсонського прикордонного загону 21 вересня виявили громадянку Російської Федерації, яка намагалася потрапити на материкову частину України з окупованого Криму, використовуючи чужі документи.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Фото: old.dpsu.gov.ua

Фото: old.dpsu.gov.ua

"Так, учора в контрольний пункт в’їзду-виїзду "Чонгар" з окупованого півострова прибула жінка. На перевірку вона надала паспорт громадянки України. Проте прикордонники відразу встановили, що документ їй не належить. Військовослужбовці також з’ясували, що жінка насправді є громадянкою Російської Федерації, адже при собі вона мала свій справжній документ. На тимчасово окуповану територію АР Крим іноземка потрапила незаконно", - йдеться у повідомленні.

Паспорт України у неї вилучили. За порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї громадянці Російської Федерації проставлено заборону в’їзду на територію України строком на три роки.

У Держприкордонслужбі нагадали, що відповідно до чинного законодавства України потрапити на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїхати з неї дозволяється лише через контрольні пункти в’їзду-виїзду "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка".

КПВВ на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом Україна відкрила з 29 серпня. Їх робота була призупинена з 9 серпня через коронавірус.

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