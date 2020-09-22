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Шабунін отримав результати експертизи: пожежа в його будинку - "100% умисний підпал"

"Ні виконавців, ні, тим більше, замовників злочину не знайдено".

Шабунін отримав результати експертизи: пожежа в його будинку - "100% умисний підпал"

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що отримав висновки експертизи щодо пожежі в його будинку.

"Отримали висновки експертизи щодо мого будинку - 100% умисний підпал", - написав він у фейсбуці.

Шабунін зазначив, що не має права розголошувати матеріали провадження Нацполіції.

"Тож дуже прозоро натякну: до їхньої експертизи в мене претензій немає", - написав голова ЦПК.

"Підпал здійснювався у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку. Господнє чудо, що сусідка посеред ночі не спала. Ні виконавців, ні, тим більше, замовників злочину не знайдено", - додав він.

Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

23 липня керівник громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

ЗМІ з посиланням на слова співзасновника ГО "Центр протидії корупції" Дарії Каленюк повідомляли, що на місці пожежі в будинку Шабуніна знайшли залишки вибухівки. Проте в поліції це заперечили і попросили поширювати інформацію винятково з офіційних джерел.

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