У вівторок у Києві вдень до +22, вночі до +9 градусів

Опадів у столиці не прогнозують.

У вівторок, 22 вересня, в Києві без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +23...+25 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України сонячно, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+9 градусів, удень +23...+25 градусів.

На півночі сонячно, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +21...+23 градуси.

У центрі України невелика хмарність, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 градусів, удень +22...+24 градуси.

На сході України невелика хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+7 градусів, удень +21...+23 градуси.

На півдні України сонячно, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +23...+25 градусів.

У Криму сонячно, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +24...+26 градусів.