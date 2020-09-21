На даний момент в ЗСУ є два види сухих пайків.

Розширену лінійку поліпшених раціонів сухого пайка нового зразка на базі так званої 10-ї норми презентували в Міністерстві оборони. Розрахований на разові прийоми їжі військовослужбовцями, новий пайок містить низку переваг порівняно зі старою версією, запевняє пресслужба Міноборони.

Фото: пресслужба Міноборони

Зазначається, що серед переваг оновленої версії - розширення до 24-ох раціонів, замість доволі одноманітних страв із попереднього сухпайка, збільшений вміст м’яса та реторт-пакети, сучасніші та, за відгуками військовослужбовців, зручніші у використанні, ніж жерстяні банки.

Наразі представлено два з 24-ох раціонів, до яких входять 100 грамів м’ясної консерви, 60 грамів паштету, 280 грамів основної страви (як приклад - гречка з овочами та свининою), до якої включено 50 грамів м’яса, галетне печиво, стік меду, кава та чай. Кожного з цих раціонів цілком достатньо для повноцінного разового прийому їжі військовослужбовцями в умовах виконання завдань.

На даний момент в ЗСУ два види сухих пайків - 15-та норма, введена у 2016-му році, і застаріла 10-та норма, є добовими. Тому на порядку денному зараз - запровадження сухого пайка для разового прийому їжі.

В оборонному відомстві нагадали, що сухі пайки залишаються виключно допоміжною формою харчування особового складу ЗСУ. Основні харчові потреби Збройних Сил забезпечує “гаряче харчування” - тобто їжа повноцінного гарячого приготування зі сніданком, обідом та вечерею, першою та другою стравами, десертами, фруктами тощо. Така форма харчування є пріоритетною як у пункті постійної дислокації частин (тобто, у тилу), так і на передових позиціях в районі проведення ООС.

Перехід на нову систему харчування ЗСУ почали в 2018 році, це дозволило збільшити набір продуктів з 30 до 400 одиниць. Планувалося, що до кінця 2019 на нову систему харчування за каталогом переведуть 100% особового складу.