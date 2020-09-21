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Стан Балуха стабільний з "деякою позитивною динамікою", - Геращенко

Колишньому політв’язню зробили контрольну томографію.

Стан Балуха стабільний з "деякою позитивною динамікою", - Геращенко
Фото: Lb.ua

Стан здоров’я колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли побитим у Києві, має позитивну динаміку.

Про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою! Сьогодні проводили контрольну томографію - фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування", - переказала нардепка слова лікуючих лікарів Володимира Балуха.

Колишнього політв'язня знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця. 

18 вересня поліція затримала чоловіка, який здійснив напад. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем у ресторані, де Балух святкував річницю звільнення з полону.

19 вересня 32-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у жорстокому побитті Балуха, арештували на два місяці.

Цього ж дня депутатка ВР Ірина Геращенко повідомила, що  Балуха планують вивести з медикаментозного сну. Від моменту госпіталізації лікарі оцінювали його стан як стабільно важкий.

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