Стан Балуха стабільний з "деякою позитивною динамікою", - Геращенко

Стан здоров’я колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли побитим у Києві, має позитивну динаміку.

Про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою! Сьогодні проводили контрольну томографію - фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування", - переказала нардепка слова лікуючих лікарів Володимира Балуха.

Колишнього політв'язня знайшли побитим уранці 8 вересня у столичному Гідропарку. У нього були зламані рука та ключиця.

18 вересня поліція затримала чоловіка, який здійснив напад. З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем у ресторані, де Балух святкував річницю звільнення з полону.

19 вересня 32-річного мешканця Київської області, якого підозрюють у жорстокому побитті Балуха, арештували на два місяці.

Цього ж дня депутатка ВР Ірина Геращенко повідомила, що Балуха планують вивести з медикаментозного сну. Від моменту госпіталізації лікарі оцінювали його стан як стабільно важкий.