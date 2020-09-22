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Уночі на Донбасі зберігалася тиша

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Уночі на Донбасі зберігалася тиша
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Про це інформує прес-центр ООС.

Так, постріли зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2, зафіксовано поблизу населеного пункту Мар’їнка. Ще одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї відмічено на ділянці неподалік Водяного.

"Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у ранковому зведенні.

Крім того виявлено факт додаткового інженерного обладнання позицій в сторону наших підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.

Від початку поточної доби, 22 вересня, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності Збройних сил України на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Окупанти відкривали провокативний вогонь по ЗСУ біля Новоолександрівки.

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