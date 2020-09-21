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Під час навчань на півдні України загорівся військовий полігон

Особовий склад й технічні засоби не постраждали.

Під час проведення штатних стрільб, на полігоні оперативного командування "Південь" сталося займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Завдяки спільним оперативним й злагодженим діям особового складу, залученого для проведення навчань, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, розповсюдження вогню було припинено й наразі триває ліквідація наслідків пожежі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для гасіння було залучено чергову пожежну техніку та авіацію. Особовий склад й технічні засоби не постраждали.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, 17 вересня масштабна лісова пожежа сталася на території військового полігону в Дівичках Київської області.

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