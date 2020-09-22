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Фокін заявив, що може задуматися над виходом з ТКГ, якщо до нього не дослухатимуться

"Якщо я не отримаю підтримку від влади, я змушений буду піти". 

Фокін заявив, що може задуматися над виходом з ТКГ, якщо до нього не дослухатимуться
Вітольд Фокін
Фото: Фокус

Перший заступник голови української делегації в Трьохсторонній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що за місяць може вийти з ТКГ, якщо до нього не почнуть дослухатися.

Про це він повідомив у ефірі "Українського радіо", пише "Бабель".

"Якщо я не отримаю підтримку від влади, я змушений буду піти. Хоч знаю, що зараз багато людей будуть розчаровані, тому що мені довіряють і чекають позитивних рішень. Не тому, що мене зараз полощують у бруді. Це мене не зламає. Якщо упродовж місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я, мабуть, задумаюся над цим", - заявив він. 

Нагадаємо, що Раніше Фокін в інтерв'ю заявив, що на Донбасі потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, а особливий статус надати всій Донецькій і Луганській області. "І з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які, зрештою, мають бути розслідувані, і винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу", - сказав Фокін.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що вважає заяви Фокіна провокативними, спекулятивними і такими, що не відповідають національним інтересам.

Фокін критику на свою адресу пов’язав з тим, що представники чинної влади нібито мають зв'язок із "попередниками".

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