Слідчі ДБР затримали комвзводу да трьох патрульних за підозрою в отриманні хабарів від наркоторговців.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань міста Краматорськ повідомили про підозру начальнику Управління патрульної поліції в Донецькій області.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Зазначається, що слідчі Бюро затримали учасників злочинної групи у складі командира взводу роти тактико-оперативного реагування та трьох патрульних. Іх підозрюють у отримання хабарів від наркоторгівців.

Правоохоронці провели у службових кабінетах керівництва патрульної поліції санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили гранату та понад тисячу набоїв, які зберігались без передбаченого законом дозволу.

"Таким чином, начальник Управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції підозрюється у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу)", - повідомили у ГБР.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві співробітники Служби безпеки затримали організатора злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом зброї.